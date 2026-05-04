Новини 4 травня: дрони РФ вдарили біля ЗАЕС, поляки купують лідера страхового ринку України

Про страхування: Польська група PZU оголосила про придбання 100% акцій в "MetLife Україна" – лідера українського ринку страхування життя з часткою ринку близько 50%.

Про ЗАЕС: Безпілотний літальний апарат атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції.

Про Кувейт: У квітні 2026 року Кувейт, один з найбільших світових виробників нафти, не експортував жодного бареля нафти на світові ринки.

Про вагони УЗ: Трьом посадовцям одного з вагонобудівних заводів повідомили про підозру у справі про заволодіння коштами "Укрзалізниці" на понад 64 млн грн внаслідок постачання неякісного рухомого складу.

Про дрони РФ: У ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії.

