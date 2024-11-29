Новини 29 листопада: підвищення податків з грудня, Нацбанк тестуватиме е-гривню

Про підвищення податків: Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року.

Про е-гривню: Національний банк України планує провести пілотний проєкт з випуску в обіг власних цифрових грошей – е-гривень.

Про графіки відключень: У суботу 30 листопада графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати з 08:00 до 22:00, для бізнесу - до 23:00.

Про акції "Київстару": Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з 47% корпоративних прав компанії "Київстар", яка входить до складу міжнародної групи VEON.

Про бронювання: З початку грудня критичні підприємства зможуть бронювати нових працівників одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба.

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Скандальні міни для ЗСУ. Чому вони не летять і не вибухають, хоч коштували мільярди

В умовах війни влада вирішила віддати велике замовлення з виробництва ключового виду боєприпасів одній державній компанії. Та не справилася ні з обсягами, ні з якістю продукції. Як таке стало можливе?