Новости 29 ноября: повышение налогов с декабря, Нацбанк будет тестировать е-гривну

О повышении налогов: Закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря 2024 года.

О е-гривне: Национальный банк Украины планирует провести пилотный проект по выпуску в обращение собственных цифровых денег - е-гривен.

О графиках отключений: В субботу 30 ноября графики отключения света для бытовых потребителей будут применять с 08:00 до 22:00, для бизнеса - до 23:00.

Об акциях "Киевстара": Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47% корпоративных прав компании "Киевстар", которая входит в состав международной группы VEON.

О бронировании: С начала декабря критические предприятия смогут бронировать новых работников сразу, никакой срок отрабатывать не надо.

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В условиях войны власть решила отдать крупный заказ по производству ключевого вида боеприпасов одной государственной компании. Та не справилась ни с объемами, ни с качеством продукции. Как такое стало возможно?