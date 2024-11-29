Графіки відключення світла на суботу: обмежень буде менше

У суботу 30 листопада графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати з 08:00 до 22:00, для бізнесу - до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

Для побутових споживачів:

• 08:00 – 14:00 — одна черга відключень.

• 14:00 – 20:00 — дві черги відключень.

• 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Водночас обмеження будуть дещо меншими, ніж у п'ятницю 29 листопада, коли вимикали до трьох черг споживачів одночасно в окремі години.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла