З 1 грудня нових працівників зможуть бронювати одразу, але є умова – Федоров

З початку грудня критичні підприємства зможуть бронювати нових працівників одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City", - зазначив він.

Федоров нагадав, що за новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати таким критеріям:

Середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень.

Відсутність податкових боргів.

Один критерій з переліку: резидентство в "Дія.City", 1,5+ млн євро сплачених податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

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