Суд зняв арешт з акцій "Київстару"

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з 47% корпоративних прав компанії "Київстар", яка входить до складу міжнародної групи Veon.

Про це йдеться у релізі "Київстару", який є у розпорядженні ЕП.

Під арештом перебували 47,85% корпоративних прав Veon у "Київстарі" та 100% корпоративних прав в інших українських дочірніх компаніях групи: Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi.

Цим рішенням суд повністю скасував раніше накладені обмеження на корпоративні права, зокрема на 47,85% статутного капіталу "Київстару". Ця частка належить структурам, пов’язаним із LetterOne — компанією, з якою володіють підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. Вони входять до найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

"Сьогоднішнє рішення дозволяє нам зосередитися на розширенні 4G, підвищенні енергетичної стійкості та розвитку цифрових послуг. Завдяки нашій команді та підтримці VEON ми відіграємо ключову роль у зміцненні стійкості України та її відбудові", – заявив СЕО Київстар Олександр Комаров.

У компанії VEON, акції якої торгуються на біржі Nasdaq, також привітали рішення суду від імені всіх зацікавлених сторін. "Створюючи безпечне та прозоре середовище для прямих іноземних інвестицій, Україна демонструє себе як надійний партнер для міжнародного бізнесу та зміцнює довіру нинішніх і потенційних інвесторів", – зазначив Огі К. Фабела II, Голова правління та засновник VEON.

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Нагадаємо:

Раніше, у жовтні 2023 року, суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

За даними джерел ЕП, серед арештованих активів були 100% ПрАТ "Київстар", які нібито контролювалися цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядденні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем.

Згодом, Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами.

У квітні 2024 року lifecell повідоми, що готується оскаржити рішення суду щодо заморожування частки Фрідмана (19% акцій) у компанії.

Згодом, 16 квітня, Апеляційний суд Києва скасував арешт частки у 19,8% акцій компанії Lifecell та 100% акцій Paycell, що відкриває шлях до завершенн угоди із NJJ Holding.