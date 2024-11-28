Новини 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків

Про обстріл енергетики: В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

Про Держбюджет на 2025 рік: Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік.

Про історичне підвищення податків: Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416-д про історичне підвищення податків.

Про відключення на завтра: У пʼятницю 29 листопада енергетики протягом усієї доби застосовуватимуть до трьох черг відключень електроенергії.

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