Новини 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Про обстріл енергетики: В четвер, 28 листопада, Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.
Про Держбюджет на 2025 рік: Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2025 рік.
Про історичне підвищення податків: Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416-д про історичне підвищення податків.
Про відключення на завтра: У пʼятницю 29 листопада енергетики протягом усієї доби застосовуватимуть до трьох черг відключень електроенергії.
Ексклюзиви ЕП:
Донори рятують українську енергетику, держава зменшує очікування від приватизації
Переможець аукціону з приватизації "ОГХК" сплатив до держбюджету майже 4 млрд грн.
Домівка китайського капіталу в ЄС: чому Пекін інвестує в Угорщину і для чого це Орбану
Пекін підсаджує Будапешт на кредитну голку. Які плани в Сі Цзіньпіна на Віктора Орбана?
Знижки на одяг, електроніку та побутову техніку: як в Україні готуються до чорної п’ятниці
Як сформувався феномен чорної п’ятниці та які товари найчастіше можна придбати з вигідними знижками?