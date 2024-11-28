Новости 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов

Об обстреле энергетики: В четверг, 28 ноября, Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины.

О госбюджете на 2025 год: Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год.

Об историческом повышении налогов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об историческом повышении налогов.

Об отключении на завтра: В пятницу 29 ноября энергетики в течение всех суток будут применять до трех очередей отключений электроэнергии.

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