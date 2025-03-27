Новини 27 березня: УЗ відновила онлайн-продаж квитків, новий проєкт угоди зі США

Про УЗ. Систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

Про санкції проти РФ. Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що посилення або послаблення санкцій залежить від кроків російського керівництва, усі варіанти мають бути на столі.

Про угоду зі США. США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

Про ТЦК. За порушення правил мобілізації станом на сьогодні заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців.

Про РФ. Суд у Москві заарештував на два місяці засновника компанії "Русагро" і колишнього сенатора Білгородської області Вадима Мошковича.

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