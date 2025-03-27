За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки

За порушення правил мобілізації станом на сьогодні заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців.

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту виданню "РБК-Україна".

За даними "Опендатабот", з початку року було відкрито 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи. Утім, серед минулорічних боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Видання пише, що рахунки блокують частіше за несплату штрафів ТЦК.

Водночас якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф, то їх скасовують приблизно в 78% випадків, пише "РБК-Україна" з посиланням на слова юриста. Хоча причини для прийняття цього рішення судом різні.

Нагадаємо:

Станом на 10 березня, в Україні було 9 658 проваджень через прострочені та несплачені штрафи від ТЦК.

У серпні 2024 року стало відомо, що у 88% розглянутих справ (30 справ) суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи ТЦК.