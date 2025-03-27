За порушення правил мобілізації: 26 тисячам українців заблокували рахунки
За порушення правил мобілізації станом на сьогодні заблоковано рахунки приблизно 26 тисяч українців.
Про це йдеться у відповіді Мін'юсту виданню "РБК-Україна".
За даними "Опендатабот", з початку року було відкрито 10 тисяч проваджень через прострочені штрафи. Утім, серед минулорічних боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.
Видання пише, що рахунки блокують частіше за несплату штрафів ТЦК.
Водночас якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф, то їх скасовують приблизно в 78% випадків, пише "РБК-Україна" з посиланням на слова юриста. Хоча причини для прийняття цього рішення судом різні.
Нагадаємо:
Станом на 10 березня, в Україні було 9 658 проваджень через прострочені та несплачені штрафи від ТЦК.
У серпні 2024 року стало відомо, що у 88% розглянутих справ (30 справ) суди ухвалили рішення на користь позивачів і скасували штрафи ТЦК.