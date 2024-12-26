Новини 26 грудня: відновлення бронювання в "Дії", Фінляндія затримала танкер тіньового флоту РФ

Про обрив кабелів: Фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

Про фінансування: До державного бюджету України надійшло майже 1,7 млрд доларів США від Уряду Японії за проєктами Світового банку.

Про 3G: Задля покращення 4G мережі в окремих регіонах, "Київстар" вимкне мережу 3G у деяких містах України.

Про Медведчука: Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком.

Про бронювання: У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.

Ексклюзиви ЕП:

Усе недобре. З якою економікою Росія входить у 2025 рік

Тисяча днів спротиву українців і західні санкції не минули марно для економіки Росії: воєнні видатки колосально зростають, а санкції накладають дедалі більші обмеження на міжнародну торгівлю.