Україна отримала близько 1,7 мільярда доларів від Японії

До державного бюджету України надійшло майже 1,7 млрд доларів США від Уряду Японії за проєктами Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу. Вони надійшли у період з листопаду по грудень за наступними програмами:

602 млн доларів США позики в межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

400 млн доларів США кредиту у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) .

250 млн доларів США позики протягом листопада - грудня 2024 року в рамках виконання програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).

220 млн доларів США у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

200 млн доларів США у листопаді - грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Нагадаємо:

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.