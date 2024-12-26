Україна отримала близько 1,7 мільярда доларів від Японії
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До державного бюджету України надійшло майже 1,7 млрд доларів США від Уряду Японії за проєктами Світового банку.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу. Вони надійшли у період з листопаду по грудень за наступними програмами:
- 602 млн доларів США позики в межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).
- 400 млн доларів США кредиту у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) .
- 250 млн доларів США позики протягом листопада - грудня 2024 року в рамках виконання програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE).
- 220 млн доларів США у грудні 2024 року в рамках виконання програми "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).
- 200 млн доларів США у листопаді - грудні 2024 року в рамках виконання програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).
Нагадаємо:
Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.