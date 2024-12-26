"Київстар" почав згортати 3G зв'язок: які міста перші

Задля покращення 4G мережі в окремих регіонах, "Київстар" вимкне мережу 3G у деяких містах України.

Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

Так, планується відключення у Львові, Львівському регіоні, Жовкві та Винниках. Воно заплановане на 25 лютого 2025 року. Крім того, 3G зв'язок вимкнуть у Смілі, але 28 січня 2025 року.

Зазначається, що якщо абоненти досі не перейшли на 4G, після відключення вони продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися іншими мобільними сервісами, окрім 3G, без змін.

Мобільний оператор повідомив, що провів тестування радіочастот спектра 2100 МГц уже у 29 містах за 2 роки, за результатами швидкість та якість мобільного інтернету 4G зросла в середньому на 40%.

"Київстар" закликав абонентів увімкнути технологію 4G, якщо вони ще не перейшли на неї.

"Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна замінити на USIM без додаткової плати, при цьому номер зберігається", - йдеться у повідомленні.