Новини 26 березня: в Україні закрився банк, ризик дефолту у США

Про РФ. Москва обговорює з Вашингтоном можливість відновлення постачання російського газу до Європи через газопроводи "Північний потік", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Про санкції. Деякі з найбільших світових енерготрейдерів допускають можливість повернення до Росії, якщо санкції будуть повністю скасовані.

Про ЗАЕС. Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Про фінанси. Національний банк України відкликав банківську ліцензію в банку "Портал" та виключив відомості про нього із державного реєстру банків.

Про США. Уряд США, ймовірно, ризикує не виконати зобов’язання за частиною свого боргу в розмірі 36,6 трильйона доларів.

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