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На ЗАЕС пошкодили резервуари з паливом для аварійних генераторів – МЗС

Артур Крижний — 26 березня, 17:26
На ЗАЕС пошкодили резервуари з паливом для аварійних генераторів – МЗС
Getty Images

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Ми отримали повідомлення про пошкодження резервуара з дизельним паливом на захопленій Росією Запорізькій атомній електростанції", - зазначив він.

За його словами, втрачене паливо могло б забезпечити роботу аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

"Росіяни не лише вкрали станцію, але й не можуть забезпечити її базову безпеку", - продовжив Тихий.

За його словами, цей інцидент є прямим наслідком безвідповідальної заміни ліцензованих українських атомників на некваліфікованих тимчасових працівників із Росії.

"Якщо ця ситуація триватиме, аварій і загроз стане ще більше", - підсумував Тихий.

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Нагадаємо:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року. Відтоді станція регулярно перебувала на межі катастрофи через дії росіян.

Останній раз стався 11 лютого, коли внаслідок російських обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відключилася одна з двох ліній електропередачі.

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