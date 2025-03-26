На ЗАЕС пошкодили резервуари з паливом для аварійних генераторів – МЗС

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Ми отримали повідомлення про пошкодження резервуара з дизельним паливом на захопленій Росією Запорізькій атомній електростанції", - зазначив він.

За його словами, втрачене паливо могло б забезпечити роботу аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

"Росіяни не лише вкрали станцію, але й не можуть забезпечити її базову безпеку", - продовжив Тихий.

За його словами, цей інцидент є прямим наслідком безвідповідальної заміни ліцензованих українських атомників на некваліфікованих тимчасових працівників із Росії.

"Якщо ця ситуація триватиме, аварій і загроз стане ще більше", - підсумував Тихий.

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Нагадаємо:

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року. Відтоді станція регулярно перебувала на межі катастрофи через дії росіян.

Останній раз стався 11 лютого, коли внаслідок російських обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відключилася одна з двох ліній електропередачі.