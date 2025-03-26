В Україні закрився ще один банк: добровільно пішов з ринку

Національний банк України відкликав банківську ліцензію в банку "Портал" та виключив відомості про нього із державного реєстру банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що 16 вересня 2024 року єдиний акціонер банку ухвалив рішення про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 20 лютого 2025 року фінустанова завершила здійснення банківської діяльності.

Банк "Портал" став десятим банком, який припинив здійснення діяльності за власною ініціативою.

Раніше Національний банк у межах добровільної процедури відкликав банківські ліцензії в "Вернум Банк", "БМ Банк", "ДіВі Банк", КБ "Фінансовий партнер", "Апекс-Банк", "Промислово-фінансовий банк", "Кредит Оптима Банк", "Розрахунковий центр" та "Альпарі Банк".

Нагадаємо:

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Форвард" росіянина Рустама Таріко.

У лютому 2025 року Національний банк анулював фінансову ліцензію компанії "Спектрум Ессетс", власниця якої, за даними "Схем", приховала від українських органів влади своє російське громадянство.

Національний банк анулював ліцензію ТОВ "Фінод", що займається обміном валют.