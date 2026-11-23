Про що сьогодні говорили?

Про відключення. У вівторок, 24 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Про бронювання. Уряд продовжив до 20 грудня бронювання на підприємствах, у яких статус критичності закінчився або закінчується під час перегляду правил бронювання.

Про Чернишова. Колишньому віцепрем'єр-міністру України та двом керівникам структурних підрозділів очолюваного ним Міністерства національної єдності повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування.

Про Лабазюка. Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі народного депутата Сергія Лабазюка та його спільника Дениса Назімова.

Про санкції. Єврокомісія запропонувала заборонити європейським компаніям допомагати Росії ремонтувати енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи, у межах 22-го пакета санкцій.

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