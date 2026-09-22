Новини 22 вересня: Трамп пригрозив знищити Іран, з Усманова та Фрідмана знімуть санкції ЄС

Про Іран: Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Вашингтон має вибір між угодою з Іраном та "анігіляцією" Ісламської Республіки.

Про олігархів РФ: Країни ЄС погодилися зняти персональні санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана в межах компромісу, який дозволив продовжити обмеження проти тисяч інших осіб і компаній одразу на три роки.

Про нафту: Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу East-West після дев'ятиденної зупинки через атаки дронів і може вже у вівторок поновити експорт із порту Янбу на Червоному морі.

Про атаки на судна: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями України і цього не можна допускати.

Про удари РФ: Вночі у вівторок росіяни вчергове атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині та спричинили там критичні руйнування.

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Ніхто цін не підіймав, а ліки подорожчали на 10%. Що відбувається?

Злякались свого творіння: розробники ШІ пригальмують розвиток технології поки не запізно

Нові потужніші версії ChatGPT, Claude і Gemini зʼявлятимуться рідше. Навіщо ШІ-гіганти хочуть пригальмувати розвиток технології?