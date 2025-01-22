Новини 22 січня: Трамп пригрозив РФ масштабними санкціями, lifecell підвищить тарифи

Про lifecell. Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому 2025 року.

Про азартні ігри. У середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць українці на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній витрачали 12,7 млрд грн (в грудні – 19,4 млрд грн).

Про Onlyfans. Громадяни України подали 451 декларацію про доходи, отримані від діяльності на платформі OnlyFans.

Про Дубинського. НАБУ і САП викрили на Дніпропетровщині 4 людей, які створили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури області.

Про погрозу Трампа РФ. Дональд Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає США, якщо лідер РФ Путін не укладе мирну угоду з Україною.

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