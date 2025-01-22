Заволодіння 130 мільйонами на ремонті водогону: затримали бізнесмена Дубинського, якого розшукує ФБР

НАБУ і САП викрили на Дніпропетровщині 4 людей, які створили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що у 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.

У НАБУ додали, що бенефіціарним власником компанії був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і перебуває у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.

Левовою часткою договору була закупівля трубної продукції, яку "переможець" тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною, додали в НАБУ.

Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн.

Членам групи повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 ККУ. Організатора групи затримали. Триває встановлення інших співучасників.

За даними Центру протидії корупції, затримали бізнесмена Леоніда Дубинського, який разом з братом Володимиром перебуває у розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії.

Брат Дубинського Володимир згадувався у розслідуванні УП про корупцію на ремонті доріг на Дніпропетровщині.

Дубинський мав відношення до фірми "Будінвест інжиніринг", засновницею якої була фітнес-тренерка і подруга тодішнього керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

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