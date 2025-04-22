Новини 22 квітня: новий рекорд євро та дозвіл Тігіпку купити ІдеяБанк

Про курс євро. Офіційний курс євро становить 47,76 грн, встановивши новий рекорд.

Про вартість золота. У вівторок, 22 квітня, ціни на золото ненадовго піднялися вище 3500 доларів за унцію до історичного максимуму.

Про українські акції. Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі після дводенної великодньої перерви у війні 22 квітня станом на 12:15 за Києвом зріс на 5,67% – до 548,51 пункту.

Про світовий ВВП. Глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% у 2024 році до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році.

Про ІдеяБанк і Тігіпка. НБУ 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи "ТАС" Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку.

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