Новости 22 апреля: новый рекорд евро и разрешение Тигипко купить ИдеяБанк

О курсе евро. Официальный курс евро составляет 47,76 грн, установив новый рекорд.

О стоимости золота. Во вторник, 22 апреля, цены на золото ненадолго поднялись выше 3500 долларов за унцию до исторического максимума.

Об украинских акциях. Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже после двухдневного пасхального перерыва в войне 22 апреля по состоянию на 12:15 по Киеву вырос на 5,67% - до 548,51 пункта.

О мировом ВВП. Глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году.

Об ИдеяБанке и Тигипко. НБУ 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение владельцем группы "ТАС" Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка.

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