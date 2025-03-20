Новини 20 березня: чи отримає США у власність ЗАЕС, ЄС не конфіскує активи РФ

Про нафту. Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обігнавши Об'єднані Арабські Емірати.

Про транш від ЄС. Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA.

Про дрони. В Україну було ввезено безпілотників на загальну суму $232,3 млн і компонентів до них на $43,4 млн за перші два місяці 2025 року.

Про ЗАЕС. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання власності Запорізької АЕС не обговорювали зі США, але без контролю України вона працювати не буде.

Про активи РФ. Європейський Союз припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів.

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200 найбільших компаній України у 2024 році

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