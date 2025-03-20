Новости 20 марта: получит ли США в собственность ЗАЭС, ЕС не конфискует активы РФ

О нефти. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Объединенные Арабские Эмираты.

О транше от ЕС. Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA.

О дронах. В Украину было ввезено беспилотников на общую сумму $232,3 млн и компонентов к ним на $43,4 млн за первые два месяца 2025 года.

О ЗАЭС. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос собственности Запорожской АЭС не обсуждали с США, но без контроля Украины она работать не будет.

Об активах РФ. Европейский Союз прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов.

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