У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

СБУ та ОГП спільно з правоохоронними органами Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів.

За даними слідства, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Як зазначають в СБУ, Для реалізації оборудки на той час керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

Слідчі СБУ повідомили сину експрезидента "Мотор Січі" про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник "Мотор Січі", який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року СБУ спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

Обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.

В травні 2023 року адвокат Руслан Волинець заявив, що 84-річний ексголова підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я та відсутність інших варіантів звільнення.

В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.