Новини 2 грудня: витік з нафтопроводу "Дружба", декому доведеться повернути "тисячу Зеленського"

Про "Дружбу". 1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу "Дружба", яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.

Про "Укрнафту". Ігор Коломойський, колишній акціонер компанії "Укрнафта", заявив, що націоналізація акцій компанії - це перевищення повноважень.

Про Словаччину. З 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR) почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини – компанії SPP.

Про графіки відключення. У вівторок 3 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 07:00 до 21:00, для бізнесу - з 06:00 до 22:00.

Про "тисячу Зеленського". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

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