Коломойський вважає націоналізацію "Укрнафти" перевищенням повноважень

Ігор Коломойський, колишній акціонер компанії "Укрнафта", заявив, що націоналізація акцій компанії - це перевищення повноважень.

Таку думку він висловив в інтерв'ю агентства "УНІАН".

На його переконання, відчуження акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти" у власність держави не було ініціативою військового командування, а стало нібито наслідком рішення Ставки Верховного головнокомандувача.

Коломойський заявив, що закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану" нібито не надає Ставці Верховного Головнокомандувача повноважень ухвалювати подібні рішення.

"Ставка не уповноважена приймати подібні рішення – та вона навіть не згадується в цьому законі", - стверджує він.

Наказ Верховного головнокомандувача ЗСУ від 6 листопада 2022 року, яким командування військових частин зобов'язали прийняти накази про націоналізацію акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти", Коломойський розцінив як "перевищення повноважень".

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Нагадаємо:

На початку листопада 2022 року НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

За кілька днів після цього колишній гендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький очолив відчужені державою компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта".

2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

21 серпня 2024 року детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти Ігоря Коломойського.