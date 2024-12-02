Словаччина почала купувати газ в Азербайджану

З 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR) почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини – компанії SPP.

Про це повідомляє пресслужба SOCAR.

Постачання здійснюється в рамках короткострокового пілотного договору між SOCAR та SPP, спрямованого на співпрацю. Сторони мають намір розвивати довгострокове енергетичне партнерство, йдеться у повідомленні.

Таким чином, разом із Туреччиною, Грузією, Італією, Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Сербією, Словенією, Хорватією та Північною Македонією, Словаччина стала дванадцятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

Нагадаємо:

Головний покупець газу у Словаччині, компанія SPP, підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу з Азербайджану та розглядає можливість довгострокової угоди, готуючись до потенційної зупинки російських поставок через Україну.