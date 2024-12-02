Графіки відключення світла на вівторок: вони будуть менші

У вівторок 3 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 07:00 до 21:00, для бізнесу - з 06:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень.

08:00 – 19:00 — дві черги відключень.

19:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, кажуть в енергокомпанії.

Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Водночас обмеження будуть дещо легшими, ніж у понеділок 2 грудня, коли графіки для населення застосовували до 22:00.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла