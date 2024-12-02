У Польщі стався витік з нафтопроводу "Дружба"

1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу «Дружба», яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.

Про це пише профільне видання enkorr.ua

Трубопровідний оператор PERN повідомив, що одразу припинив перекачування нафти пошкодженою ниткою до заводів у Німеччині. Постачання другою ниткою тривають, її технічні можливості повністю покривають потреби клієнтів у певних обсягах.

Працівники аварійних служб компанії й Державної пожежної служби огородили пошкоджену ділянку й негайно розпочали ремонтні роботи. Місце витоку виявили в водопропускній трубі під національною дорогою 92.

«Роботи не вплинуть на поточне постачання нафти й роботу національної дороги. Ризик для місцевих жителів відсутній. Причини інциденту наразі не відомі й будуть розслідуватися внутрішньою комісією, яка працює в PERN», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, нафтопровід довжиною понад 5 тис. км збудували для транспортування російської нафти у країни Центральної й Західної Європи.

Він проходить через білорусь до Польщі, Німеччини, України, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви й Латвії.

Як відомо, влітку Угорщина і Словаччина заявили, що припинили отримувати нафту від «лукойлу» через українську заборону на транзит його ресурсів своєю територією.