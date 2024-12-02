Новости 2 декабря: утечка из нефтепровода "Дружба", некоторым придется вернуть "тысячу Зеленского"

О "Дружбе". 1 декабря в Польше недалеко от города Пневы, что на западе страны, произошла утечка из нефтепровода «Дружба», по которому нефть попадает на НПЗ в Германии.

Об "Укрнафте". Игорь Коломойский, бывший акционер компании "Укрнафта", заявил, что национализация акций компании - это превышение полномочий.

О Словакии. С 1 декабря 2024 года государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставки газа крупнейшему государственному энергопоставщику Словакии - компании SPP.

О графиках отключения. Во вторник 3 декабря графики отключения света для населения будут применять с 07:00 до 21:00, для бизнеса - с 06:00 до 22:00.

О "тысяче Зеленского". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что власти позже проведут аудит предоставленной помощи в рамках зимней "єПідтримки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.

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