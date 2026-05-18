Новини 18 травня: помер ексміністр Кубів, чи мобілізуватимуть айтівців

Про що сьогодні говорили

Про корупцію. В Україні 814 судових рішень у справах про корупцію винесли суди у січні-квітні цьогоріч, що на 27% менше, ніж за аналогічний період торік, водночас майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про Кубіва. На 65 році життя раптово помер народний депутат від "Європейської солідарності", колишній перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку Степан Кубів.

Про атаки РФ. Одразу кілька дронів у ніч на 18 травня вдарили по об'єктах критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" на Дніпропетровщині.

Під час ранкової атаки на Одесу 18 травня було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, яке прямувало українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси.

Про мобілізацію. Міноборони України розглядає можливість точкового залучення ІТ-спеціалістів через пуш-сповіщення у "Резерв+", але для ФОПів без офіційного запису це може бути складніше.

