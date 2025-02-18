Новини 18 лютого: РФ пропонує Трампу свої надра, США розглядають зняття санкцій з Кремля

Про ЧАЕС. Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ 14 лютого.

Про 400 кроків Кабміну. Кабінет міністрів України затвердив урядовий план пріоритетних дій на 2025 рік.

Про надра РФ. Кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів.

Про Порошенка. Національний банк України може ухвалити рішення про заборону Петру Порошенку користуватися своїм правом голосу за акціями "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ).

Про транзит газу. Україна може відновити транзит газу через свою територію до Європи, але якщо він не буде російським.

Про санкції РФ. США дали зрозуміти РФ, що готові до скасування санкцій, запроваджених через вторгнення лідера Кремля Путіна в Україну, як частину переговорів про завершення війни.

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