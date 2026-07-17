Новини 17 липня: атаки на Нафтогаз та новий керівник компанії

Про що сьогодні говорили:

Про Нафтогаз. Наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.

Нафтогаз зупинив роботу виробничих об'єктів у Харківській, Полтавській та Сумській областях після масованої російської атаки.

Про бюджет. Міністерство фінансів опублікувало видатки загального фонду держбюджету за перше півріччя 2026 року – вони становили 2,23 трлн грн.

Про ЗАЕС. Загиблий представник створеної Росією окупаційної адміністрації Запорізької АЕС не був легітимним головним інженером станції.

Про санкції. Греція блокує новий пакет санкцій ЄС проти російського газу, щоб захистити судноплавну компанію Dynagas, що належить грецькому магнату Джорджу Прокопіу.

Ексклюзиви ЕП:

Ормуз спотикання: Іран та США відновили війну за контроль над протокою

Коли Вашингтон і Тегеран 17 червня підписали меморандум про перемир'я після майже чотирьох місяців війни, аналітики визнавали: це хитка угода, реалізація якої може зірватися в будь-який момент.