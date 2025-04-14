Новини 14 квітня: рекорд курсу євро, ЄС може повернутись до газу РФ

Про що всі сьогодні говорили?

Про втрати РФ. Нещодавнє падіння цін на нафту, спричинене торговельною війною Дональда Трампа, може скоротити бюджет Москви на 2,5%.

Про "рейди Моршинської". Депутат Закарпатської обласної ради від "Слуги народу" Володимир Суботовський заявив про спроби рейдерського захоплення його бізнесу із виробництва мінеральної води колишнім керівником Львівської ОДА та засновником ТМ "Моршинська" Миколою Кмітем.

Про Winetime. У Києві внаслідок ракетної атаки, яку ворог здійснив у вихідні, зруйнований склад "Аснова Холднінг" та виробничі потужності Winetime.

Про ЄС та газ РФ. Керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу, в тому числі від російського державного гіганта "Газпром" може відновитись.

Про курс євро. Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.

Ексклюзиви ЕП:

Тісто і рівність. Як люди із синдромом Дауна працюють у київських піцеріях

Киянка відкрила мережу піцерій, де працюють люди з інтелектуальними порушеннями. Чи прибутковий цей бізнес?