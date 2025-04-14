Слуга Народу із Закарпаття звинуватив засновника "Моршинської" у спробі рейдерства

Депутат Закарпатської обласної ради від "Слуги народу" Володимир Суботовський заявив про спроби рейдерського захоплення його бізнесу із виробництва мінеральної води колишнім керівником Львівської ОДА та засновником ТМ "Моршинська" Миколою Кмітем.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Суботовський є співзасновником ТОВ "Аква-Поляна", яка займається виробництвом мінеральної води.

За словами Суботовськиого, з липня 2024 року ексочільник Львівської ОДА Микола Кміть намагається викупити бізнес Суботовського.

"Під час обіду від Миколи Кмітя прозвучала пропозиція продати завод, мовляв, перспектив нормальної роботи на майбутнє у нас немає, а оскільки він з колегами роблять проект консолідації мінеральних вод Закарпаття в один бренд на базі компанії МПП "Алекс", "Аква Поляну" готові купити - цитую "за пару рублів", – скаржиться Суботовський.

У жовтні 2024 року у підприємства арештували свердловини. А у лютому 2025 року, за словами Володимира Суботовського, його брата Віталія звинувачують у звʼязках з РФ та судять у Києві.

Він повʼязує це із тиском Кмітя.

"Люди, які ініціювали цю замовну справу з метою взяти під варту мого брата, обмовились що "це лише привід, щоб вчепитись, бо суди вони не потягнуть" і доповнили - "як тільки вони погодяться продати завод, вся справа розтане як цукор у воді", – написав Суботовський.

Він планує звернутись до Володимира Зеленського, аби зупинити "силову монополізацію видобутку мінеральних вод та санаторно-курортної галузі на Закарпатті".

Нагадаємо:

Cпівзасновник та член Ради директорів компанії SoftServ Тарас Кицмей разом із партнерами та колишнім очільником Львівської ОДА і засновником ТМ "Моршинська" Миколою Кмітем викупили гірськолижний курорт "Плай" у Львівській області.