Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 гривень
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Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою, курс долара зменшиться на 7 копійок.
Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,31 грн (41,38 грн станом на 14 квітня);
- 1 євро — 47,02 грн (46,91 грн станом на 14 квітня).
Нагадаємо:
14 квітня курс євро підскочив майже на гривню, чим оновив історичний максимум.