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Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 гривень

Артур Крижний — 14 квітня, 19:24
Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 47 гривень
Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 15 квітня встановить новий рекорд - 47 гривень.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара зменшиться на 7 копійок.

Офіційні курси на вівторок встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,31 грн (41,38 грн станом на 14 квітня);
  • 1 євро — 47,02 грн (46,91 грн станом на 14 квітня).

Нагадаємо:

14 квітня курс євро підскочив майже на гривню, чим оновив історичний максимум.

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