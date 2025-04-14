У Києві ворожа атака зруйнувала виробництво Winetime та склади з ліками

У Києві внаслідок ракетної атаки, яку ворог здійснив у вихідні, зруйнований склад "Аснова Холднінг" та виробничі потужності Winetime.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок ворожої атаки на Київ повністю зруйновано приміщення складського призначення "Аснова Холдинг" площею 4,5 тис. кв. м. Також пошкоджено цех, виробництво та логістику Winetime", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.

"Зараз ми працюємо над переорганізацією роботи цехів та логістики, щоб нівелювати наслідки атаки в роботі магазинів", - розповіли в компанії.

В повідомленні також зазначається, що руйнування потужностей значні, компанія оцінює збитки.

12 квітня Росія повністю знищила прямим влучанням дрону склад групи фармацевтичних компаній "Кусум" (аптечний склад ТОВ Гледфарм ЛТД) у Києві. Загальний обсяг збитків оцінюється приблизно у 1 млрд грн.

Склад, на якому зберігались готові лікарські засоби, діючі фармацевтичні субстанції, допоміжні речовини для виробництва лікарських засобів, а також нове виробниче обладнання, зруйновано повністю.

"Це серйозна фінансова втрата для нашої компанії, однак найголовніше — жоден з наших співробітників не постраждав", - повідомляє "Кусум".

Нагадаємо:

У ніч на 12 квітня ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Київ.