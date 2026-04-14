Новини 14 квітня: нафта РФ подорожчала на 42%, курс євро встановив рекорд

Про "дружбу": Президент Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня.

Про військовий збір: Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

Про курс: У середу, 15 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 57 копійок до 51,32 грн, що стане новим історичним максимумом.

Про атаки РФ: Росіяни скинули шість керованих авіабомб на греблю у Харківській області: це критична інфраструктура, розташована на одному з найбільших водосховищ регіону.

Про нафту РФ: Росія може отримати новий податковий надприбуток від експорту нафти, оскільки в перші 13 днів квітня середня ціна її ключового сорту Urals у західних портах зросла до 106,3 долара за барель, що на 42% більше, ніж у березні.

Повний на третину: для боротьби з економічними злочинами немає ні кадрів, ані ресурсів

Бюро економічної безпеки укомплектоване менш ніж на третину, а кошти для нього можуть закінчитися вже у вересні. Як бездіяльність уряду та законодавчі колізії шкодили роботі БЕБ?