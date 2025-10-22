У справі про заволодіння 130 мільйонів на ремонті водогону, де фігурує Дубинський, нові підозри

НАБУ та САП оголосили нові підозри у справі про заволодіння майже 130 млн грн, які виділили на ремонті водогону у Дніпропетровській області.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Йдеться про заступника директора проєктної організації, заступника директора товариства, що перемогло у тендері, а також керівника фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля.

Самому організатору, викритому ще на початку року, додатково повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих коштів.

Як встановило слідство, у 2022-2023 роках члени організованої злочинної групи домоглися перемоги у тендері, в результаті чого підконтрольна компанія уклала угоду з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам'янському районі.

Бенефіціаром компанії був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж розшукується ФБР за вчинення майнових злочинів.

Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку "переможець" тендеру через підконтрольну фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству утридорога.

Збитки оцінюють у понад 129 млн грн. Ці кошти лідер групи разом з керівником підконтрольної фірми легалізували і ввели на рахунки інших пов'язаних фірм.

Як повідомлялося, у цій справі фігурує відомий бізнесмен Леонід Дубинський, якому раніше повідомили про підозру.

Брат Дубинського Володимир згадувався у розслідуванні УП про корупцію на ремонті доріг на Дніпропетровщині.

Дубинський мав відношення до фірми "Будінвест інжиніринг", засновницею якої була фітнес-тренерка і подруга тодішнього керівника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Читайте також: Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни