НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів і фінансових пірамід

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще шість кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Загалом у списку вже 379 сумнівних проєктів, участь у яких пов'язана із суттєвими ризиками для потенційних інвесторів.

Список поповнили:

FX WAVE

VELES Finance

Nixvolut

RannForex

Cinpax

Billions Investment

У Нацкомісії нагадують потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, або через осіб, які вказують на недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних інвестпроєктів на офіційній вебсторінці Комісії.

НКЦПФР рекомендує, що у разі відсутності у списку інформації про певний сумнівний проєкт потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його щодо сумнівності або звернутися з відповідним запитом до комісії.