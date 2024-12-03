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НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид

Алексей Артемчук — 3 декабря, 20:40
НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид
Getty Images

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще шесть кейсов.

Об этом сообщает прессслужба НКЦБФР.

Всего в списке уже 379 сомнительных проектов, участие в которых связано с существенными рисками для потенциальных инвесторов.

Список пополнили:

  • FX WAVE
  • VELES Finance
  • Никсволут
  • RannForex
  • Cinpax
  • Инвестиции в миллиарды

В Нацкомиссии напоминают потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется, или через лиц, которые указывают на недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный перечень сомнительных инвестпроектов на официальной вебстранице Комиссии.

НКЦБФР рекомендует, что в случае отсутствия в списке информации об определенном сомнительном проекте потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в комиссию.

финансы НКЦБФР

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НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид
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