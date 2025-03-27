Німеччина практично безплатно отримала 1 трильйон євро – голова Deutsche Bank

Німеччина фактично отримала 1 трильйон євро додаткового фінансування майже безплатно, оскільки ринки облігацій позитивно відреагували на її "історичний" законопроєкт про витрати.

Про це заявив голова Deutsche Bank AG Александр Вайнаендтс, пише Bloomberg.

Тепер країні потрібно розумно використати ці кошти та провести структурні реформи, щоб зберегти цю перевагу, сказав Вайнаендтс у четвер під час панельної дискусії Інституту міжнародних фінансів.

Минулого тижня Німеччина розблокувала сотні мільярдів євро для фінансування оборони та інфраструктури коштом боргових зобов’язань, поклавши край десятиліттям жорсткої економії.

Це відкриває новий період дефіцитного фінансування, спрямований на стимулювання найбільшої економіки Європи, модернізацію застарілої інфраструктури та зміцнення оборони.

Фінансові ринки загалом позитивно відреагували на цей бюджетний поворот, що, за оцінками економістів Bloomberg, має сприяти зростанню в єврозоні.

"Ринок дуже чітко підтримав цей пакет витрат, який минулого тижня пройшов остаточне законодавче схвалення" – сказав Вайнаендтс. "Можна навіть сказати, що ми отримали трильйон євро без додаткових витрат".

Проте він застеріг, що раптова поява такої великої суми після років недофінансування оборони та хаотичних закупівель несе ризик неефективного використання коштів.

"Чи будуть інвестиції витрачені неефективно? Безумовно, так. Але у нас немає альтернативи", – зазначив він.

Вайнаендтс також наголосив, що Німеччина має провести структурні реформи, щоб забезпечити стійке зростання на основі боргового фінансування.

"Нам потрібно зменшити регулювання, провести податкову реформу, реформувати трудове законодавство. Тобто є ще багато речей, які потрібно зробити, щоб ці величезні інвестиції дали максимальний ефект", – підсумував він. "Ми не можемо дозволити собі змарнувати цей шанс".

Нагадаємо:

Німеччина закликала Європейський Союз реформувати свої фіскальні правила, щоб дати країнам можливість збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні обмеження блоку.

Керівник Deutsche Bank, найбільшого кредитора Німеччини, Крістіан Зевінг сподівається, що наступний уряд країни зможе взятися за справу і виправити хвору економіку.

Німеччина потребує як структурних реформ, так і більших інвестицій у державну інфраструктуру для подолання рецесії, заявив європейський голова Міжнародного валютного фонду Альред Каммер.