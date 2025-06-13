НБУ знизив курс: долар і євро здешевшають у понеділок
Getty Images
Офіційний курс долара до гривні знизиться у понеділок: 16 червня валюта подешевшає на 4 копійки.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою, курс євро зменшиться майже на 39 копійок щодо гривні.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
1 долар США — 41,45 грн (41,49 грн станом на 13 червня);
1 євро — 47,69 грн (48,08 грн станом на 13 червня).
Нагадаємо:
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,48 грн, євро — 48,08 грн, що є новим рекордом (на 12 червня долар — 41,51 грн, євро — 47,45 грн).