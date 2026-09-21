Банки показали актуальний курс валют на 21 вересня

Банки оновили курси валют на 21 вересня: середній євро становив 51,78 грн, долар – 44,95 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,45 – 44,95 грн (на 20 вересня: 44,45 – 44,95 грн);

Євро: 51,08 – 51,78 грн (на 20 вересня: 51,21 – 52,24 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн;

Укрсиббанк - 44,20 - 45,00 грн;

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;

Райффайзен - 44,50 - 44,89 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 50,70 - 51,70 грн;

Ощадбанк - 51,05 - 51,85 грн;

Укрсиббанк - 50,95 - 51,2 грн;

ПУМБ - 51,10 - 51,80 грн;

Райффайзен - 51,00 - 51,57 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.