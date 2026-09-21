Банки показали актуальний курс валют на 21 вересня
Банки оновили курси валют на 21 вересня: середній євро становив 51,78 грн, долар – 44,95 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,45 – 44,95 грн (на 20 вересня: 44,45 – 44,95 грн);
Євро: 51,08 – 51,78 грн (на 20 вересня: 51,21 – 52,24 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,30 - 44,90 грн;
Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн;
Укрсиббанк - 44,20 - 45,00 грн;
ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн;
Райффайзен - 44,50 - 44,89 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 50,70 - 51,70 грн;
Ощадбанк - 51,05 - 51,85 грн;
Укрсиббанк - 50,95 - 51,2 грн;
ПУМБ - 51,10 - 51,80 грн;
Райффайзен - 51,00 - 51,57 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.