Нацбанк припиняє розрахунок курсу гривні до рубля: нові правила для валютних курсів

НБУ скасує перелік валют для щомісячного встановлення курсу та запровадить новий підхід для визначення валют, до яких офіційний курс гривні встановлюватиметься щодня.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що зміни у валютній політиці набудуть чинності з 31 березня 2025 року.

До переліку валют для щоденного розрахунку входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют, а також валюти країн, що забезпечують понад 95% товарообігу з Україною. Перелік коригуватиметься раз на три роки на основі актуальних даних.

З 31 березня 2025 року також буде змінено періодичність для 11 валют, серед яких алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, малайзійський ринггіт та інші.

Офіційний курс не розраховуватиметься до таких валют, як російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал та інші.

У НБУ зазначають, що потреба в оновленні підходів зумовлена зростанням автоматизації розрахунків, що дозволяє щоденно розраховувати курс для широкого переліку валют.

"Використання двох переліків валют для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність", – пояснили у Нацбанку.

Нагадаємо:

За тиждень з 17 по 21 березня Національний банк України продав на міжбанку 643,6 млн дол, при цьому не купував валюту.