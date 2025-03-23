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За тиждень Нацбанк продав 644 мільйонів доларів

Володимир Тунік-Фриз — 23 березня, 17:00
За тиждень Нацбанк продав 644 мільйонів доларів
Getty Images

За тиждень з 17 по 21 березня Національний банк України продав на міжбанку 643,6 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 17 по 21 березня Нацбанк продав на міжбанку 643,6 млн дол, що на 98,4 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 10 по 14 березня Національний банк України продав на міжбанку 545,2 млн дол, при цьому не купував валюту.

НБУ міжбанк

міжбанк

За тиждень Нацбанк продав 644 мільйонів доларів
За тиждень Нацбанк продав 545 мільйонів доларів
За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів

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