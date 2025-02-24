НБУ випустив монету, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ

До третьої річниці від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк створив нову пам’ятну монету "Тримаймо стрій!".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Вона присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках протистояння, та єднанню всіх українців на шляху до справедливої Перемоги", – йдеться у повідомленні.

На аверсі пам’ятної монети зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. За задумом авторів, композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

На реверсі монети продовжено тематику аверсу – зображені воїни, які йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис "Тримаймо стрій", а також стилізовані зображення військової техніки. За спинами воїнів – тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які працюють, допомагають і донатять заради перемоги.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж становить до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Нагадаємо:

Національний банк України 23 січня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба зовнішньої розвідки України" номіналом 5 гривень.