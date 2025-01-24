Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету із зашифрованими словами

Національний банк України 23 січня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба зовнішньої розвідки України" номіналом 5 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі монети в центрі зображено хрест, який є основним елементом нової символіки та відомчих заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста – Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), обрамлений гаслом служби латиницею – OMNIA VINCIT VERITAS ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ").

На реверсі монети розміщено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та кодове слово, обране службою.

"Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс з-поміж спеціалістів із дешифрування, які протягом визначеного періоду матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через шість місяців з дати введення її в обіг", - йдеться в повідомленні.

Пам’ятна монета "Служба зовнішньої розвідки України" введена в обіг 23 січня 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Нагадаємо:

Національний банк України присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.