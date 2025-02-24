НБУ выпустил монету, посвященную третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ

К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный банк создал новую памятную монету "Держим строй!".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Она посвящена несокрушимости украинских военных, которые самоотверженно защищают Родину на всех горячих участках противостояния, и единению всех украинцев на пути к справедливой Победе", - говорится в сообщении.

На аверсе памятной монеты изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. По замыслу авторов, композиция подчеркивает сплоченность перед боем, готовность к защите родной земли. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

На реверсе монеты продолжена тематика аверса - изображены воины, которые идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "Держим строй", а также стилизованные изображения военной техники. За спинами воинов - тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые работают, помогают и донатят ради победы.

Монета имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж составляет до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Напомним:

Национальный банк Украины 23 января 2025 года ввел в обращение памятную монету "Служба внешней разведки Украины" номиналом 5 гривен.